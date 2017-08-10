"М-Репорт": 81% молодежи Кыргызстана всегда моют руки перед едой

10 августа 2017, 13:34 Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. 81% молодежи Кыргызстана всегда моют руки перед едой. Об этом говорится в исследовании на тему "Гигиена", проведенного Национальным институтом стратегических исследований КР (НИСИ КР) в рамках проекта "М-Репорт".

Масштабное социологическое исследование о правилах личной гигиены было проведено по всей республике посредством СМС-сообщений. Целью определения того, насколько в Кыргызстане придерживается правилам личной гигиены молодежь от 18 до 28 лет и выработки рекомендаций его возможных социальных последствий.

В опросе приняло 774 человека со всех районов Кыргызстана.

По данным опроса, большинство респондентов (95,2%) имеют возможность чистить и чистят зубы каждый день, в то время, как только 4,8% не чистят зубы каждый день, либо не имеют такой возможности. Если посмотреть на разрез Бишкек и остальные регионы, то в целом результаты схожи – 94,5% респондентов, кроме города Бишкек, чистят зубы каждый день, и примерно такое же количество респондентов-бишкекчан – 95,9% чистят зубы каждый день. Говоря о частоте чистки зубов в день, половина всех опрошенных (49%) чистят зубы два раза в день, 42% респондентов ответили, что один раз в день, и только 4,2% более двух раз в день.

В гендерном плане, 54,5% девушек предпочитают чистить зубы два раза в день, когда только 38,3% мужчин выбрали такой же вариант. Помимо гендерных различий между респондентами в частоте чистки зубов, также существует разница по возрасту. Так опрос показал, что респонденты в возрасте от 14 до 24 лет чистят зубы 2 раза в день, а лица в возрасте от 25 и старше только 1 раз в день.

Также, опрос выявил, что 81% опрошенных моют руки всегда перед едой тогда, как 17% делают это иногда.

Результаты на вопрос "Сколько раз в день ты моешься" показал следующие результаты, большинство участников опроса (64,6%) моются каждый день, когда 35,4% моются не каждый день (возможно из-за неимения такой возможности). Данный вопрос так же показал территориальную разницу в ответах, в Бишкек моются каждый день чаще, чем в остальных регионах, 68% против 61,1%.

По результатам опроса, у 66% кыргызстанцев пользуются личным постельным бельем, полотенцем и расческой. Остальная же часть использует вышеуказанные вещи совместно с родителями (19%) или же с братом или сестрой (3,9%). Примечательно, что более молодые респонденты имеют собственный набор вышеуказанных предметов, но вот с возрастом количество таких уменьшается.

Тем не менее, что касается более личных вещей, таких как головные уборы, одежда или обувь, большинство (69,3%) носят только свои личные вещи, когда остальная часть может взять у кого-то некоторые из вещей поносить, например, 12,4% респондентов сказали, что могут взять поносить вещи у родителей, 12% у родственников, 6,3% у друзей. Дополнительно, данные показывают разницу в ответах среди мужчин и женщин: одна из трех девушек респондентов берет у кого-то поносить их вещи, когда подобное делают только один из пяти ответивших парней.

Также опрос показал, насколько важна, как практика, влажная уборка и проветривание помещения в котором живут, работают респонденты. Данные показывают, что 42,9% делают вышеуказанные действия каждый день, 25,2% раз в 3 дня, 22,7% раз в неделю, 4,7% раз в 2 недели, 1,3% раз в месяц, и только 3,2% делают влажную уборку и проветривают помещение очень редко.

Говоря о данных по полу, девушки чаще проветривают и делают влажную уборку помещения, чем мужчины респонденты. Касательно территориального деления, в Бишкеке проветривают помещение и делают влажную уборку реже, чем в остальных регионах, 36,5% респондентов из Бишкека убираются в помещении каждый день, тогда как в регионах половина (49,5%) респондентов.

Дополнительно опрос показал, что в целом ответившие осведомлены о болезнях, которыми можно заболеть, если не мыть руки. Так 81,8% знают, что такие болезни как гепатит А (боткина), гельминтоз, дизентерия могут быть вызваны из-за грязных рук. Однако, пятая часть ответивших (18,2%) не знаю, чем можно заразиться, если не мыть руки.

Данные ответы по опросу "Гигиена" показывают, что в целом большая часть молодых людей осведомлена о правилах соблюдения гигиена, а также практикуют их, однако есть и та часть, вне зависимости от крупного города или остальных регионов, что весьма странно, в некоторой степени значительная, которая не осознает всей важности собственной гигиены или же не имеют возможностей всецело соблюдать ее. Следовательно, необходимо начать проводить или проводить больше различных тренингов, семинаров или классных занятий по данной тематике среди молодежи, а также предоставить необходимые условия, там, где они отсутствуют, для соблюдения правил гигиены.

Для справки: "М-репорт" – проект, целью которого является сбор мнений молодежи Кыргызстане по важным общественным вопросам посредством СМС-сообщений. Для участия в опросе, молодым людям необходимо подписаться, отправив слово "Алга" на короткий номер 4747 со всех сотовых операторов Кыргызстана. Следует отметить, что все СМС анонимные и бесплатные. Опросы проводятся 2 раза в месяц по наиболее важным темам среди молодежи. Проект в Кыргызстане реализуется НИСИ КР совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане. С результатами опроса вы можете ознакомиться по ссылке http://mreport.kg/ru/poll/obshaya-gigiena/results/