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Россия передала Кыргызстану два военных самолета Ан-26 и новый ангар

 

Фотографии: akipress.kg

                               

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442128-ru.html

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10 августа 2017, 13:47       Комментарии

Церемония приема-передачи двух самолетов АН-26 и ввода в эксплуатацию авиационной технико-эксплуатационной части (АТЭЧ) состоялась 10 августа на авиабазе в Канте. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба.
В церемонии приняли участие начальник Генерального штаба ВС генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев, представители министерства обороны, Центрального военного округа и авиабазы в г.Кант во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенантом Александром Фоминым.
Авиационная техника была передана кыргызской стороне в рамках безвозмездной помощи на основе договоренностей между главами двух государств. Помимо поставленной техники и оборудования Министерство обороны РФ в рамках двустороннего военного сотрудничества обеспечило поставку запасных частей, агрегатов, расходных материалов, учебного и вспомогательного имущества, а также теоретическое, летное обучение и практическую стажировку военнослужащих Сил воздушной обороны ВС КР.
Р.Дуйшенбиев отметил, что передача авиатехники стала возможной благодаря высокому уровню сложившихся отношений в военной области между странами.
АТЭЧ предназначена для проведения ремонтных и регламентных работ, а также для технического обслуживания, восстановительных работ, анализа техсостояния и восстановления летательной техники после аварий и боевых повреждений.
В завершение начальник Генштаба поблагодарил Минобороны РФ за оказанное содействие в оснащении Вооруженных сил КР современным вооружением и военной техникой. Он выразил уверенность, что стороны продолжат наращивать динамику многовекторного сотрудничества для обеспечения стабильности и безопасности государств.

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