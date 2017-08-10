Россия передала Кыргызстану два военных самолета Ан-26 и новый ангар

10 августа 2017, 13:47 Комментарии

Церемония приема-передачи двух самолетов АН-26 и ввода в эксплуатацию авиационной технико-эксплуатационной части (АТЭЧ) состоялась 10 августа на авиабазе в Канте. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба.

В церемонии приняли участие начальник Генерального штаба ВС генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев, представители министерства обороны, Центрального военного округа и авиабазы в г.Кант во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенантом Александром Фоминым.

Авиационная техника была передана кыргызской стороне в рамках безвозмездной помощи на основе договоренностей между главами двух государств. Помимо поставленной техники и оборудования Министерство обороны РФ в рамках двустороннего военного сотрудничества обеспечило поставку запасных частей, агрегатов, расходных материалов, учебного и вспомогательного имущества, а также теоретическое, летное обучение и практическую стажировку военнослужащих Сил воздушной обороны ВС КР.

Р.Дуйшенбиев отметил, что передача авиатехники стала возможной благодаря высокому уровню сложившихся отношений в военной области между странами.

АТЭЧ предназначена для проведения ремонтных и регламентных работ, а также для технического обслуживания, восстановительных работ, анализа техсостояния и восстановления летательной техники после аварий и боевых повреждений.

В завершение начальник Генштаба поблагодарил Минобороны РФ за оказанное содействие в оснащении Вооруженных сил КР современным вооружением и военной техникой. Он выразил уверенность, что стороны продолжат наращивать динамику многовекторного сотрудничества для обеспечения стабильности и безопасности государств.