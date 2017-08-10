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Пхеньян обещает подготовить план удара по базам США к середине августа

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/phenya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442127-ru.html

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10 августа 2017, 13:17       Комментарии

Северная Корея к середине августа завершит план превентивного удара по району тихоокеанского острова Гуам, где находятся американские военные базы. Об этом заявило командование армии КНДР.
В Пхеньяне отметили, что готовят запуск ракет средней дальности "Хвасон-12". По плану они должны пролететь над Японией и упасть в воду в нескольких десятках километров от Гуама. В руководстве КНДР утверждают что их ракетная программа направлена исключительно на сдерживание американских сил в регионе.
Накануне министр обороны США Джеймс Мэттис призвал Северную Корею прекратить разработку ядерного оружия и выйти из самоизоляции. До этого президент США Дональд Трамп пообещал ответить на северокорейскую угрозу "огнем и яростью, которой мир никогда не видел". Слова главы Белого дома стали реакцией на заявления Пхеньяна о том, что в стране произвели ядерную боеголовку.
В минувшую субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на ее испытания межконтинентальных баллистических ракет. Северная Корея отвергла этот документ и заявила, что он нарушает ее суверенитет.

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