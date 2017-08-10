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Кыргызстанка похитила младенца у знакомой в РФ, ее направили в психбольницу

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442125-ru.html

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10 августа 2017, 13:11       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. В российском городе Калуге суд направил на принудительное лечение в психбольницу уроженку Кыргызстана, похитившую у своей знакомой трехмесячную девочку. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Калужской области.
Этот случай произошел в сентябре 2016 года. Ребенка женщина держала у себя дома, а родственникам и сожителю говорила, что это ее дочь.
Женщина в ходе следствия признана невменяемой, решением суда ей назначено лечение в психиатрическом стационаре.
Это не первый случай, когда кыргызстанцы оказываются в психиатрической больнице на территории России. В начале августа 38-летний гражданин Кыргызстана оказался в таком учреждении после того, как оказался длительное время без работы и потерял связь с родными.
Перед этим в психиатрической больнице оказалась гражданка Кыргызстана. Она намеренно попала в больницу из-за того, что родители (в особенности мама) давили на нее и пытались выдать замуж за неизвестного парня против ее воли.

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