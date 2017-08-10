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В г.Ош в результате рейда демонтированы 29 незаконных сооружений

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/v-g.osh-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442124-ru.html

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10 августа 2017, 13:23       Комментарии

ОШ, 10.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош в результате рейда демонтированы 3 торговых павильона, 5 торговых навесов, 21 прилавок и другие незаконные объекты.
Управление муниципальной собственности мэрии города Ош 9 августа провело рейд по незаконно установленным коммерческим объектам в микрорайоне "Южный".
В ходе рейда особое внимание уделялось незаконно установленным торговым объектам, рекламным стендерам, баннерам и вывескам.
В результате рейда по улице Толонова произведен демонтаж незаконных объектов: 3 торговых павильонов, 5 торговых навесов, 21 торговых прилавка, 27 незаконно установленных рекламных баннеров.
Данный рейд проведен согласно протокольному поручению мэра города Ош Айтмамата Кадырбаева от 31 июля текущего года, обращений соответствующих органов и служб, обращений жителей города.
Рейды по выявлению и демонтажу незаконных объектов в Оше продолжатся. В том числе они будут проведены по улицам Ленина и Курманжан-Датка.

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