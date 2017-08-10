В г.Ош в результате рейда демонтированы 29 незаконных сооружений

10 августа 2017, 13:23 Комментарии

ОШ, 10.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош в результате рейда демонтированы 3 торговых павильона, 5 торговых навесов, 21 прилавок и другие незаконные объекты.

Управление муниципальной собственности мэрии города Ош 9 августа провело рейд по незаконно установленным коммерческим объектам в микрорайоне "Южный".

В ходе рейда особое внимание уделялось незаконно установленным торговым объектам, рекламным стендерам, баннерам и вывескам.

В результате рейда по улице Толонова произведен демонтаж незаконных объектов: 3 торговых павильонов, 5 торговых навесов, 21 торговых прилавка, 27 незаконно установленных рекламных баннеров.

Данный рейд проведен согласно протокольному поручению мэра города Ош Айтмамата Кадырбаева от 31 июля текущего года, обращений соответствующих органов и служб, обращений жителей города.

Рейды по выявлению и демонтажу незаконных объектов в Оше продолжатся. В том числе они будут проведены по улицам Ленина и Курманжан-Датка.