В Бишкеке будут открыты 6 дополнительных избирательных участков

10 августа 2017, 13:09 Комментарии

В Бишкеке будут открыты еще 6 дополнительных участков на время выборов президента Кыргызстана, которые пройдут 15 октября. Об этом стало известно на 7-внеочередной сессии БГК. На сессии также рассмотрели вопрос представления списков кандидатур в состав дополнительных избирательных комиссий. Рабочая группа, образованная БГК, 3-10 августа принимала документы в составы избирательных комиссий.

По словам депутатов, дополнительные избирательные комиссии были организованы, чтобы обеспечить условия проведения выборов для граждан, у которых нет прописки по месту фактического проживания в Бишкеке.

По итогам рабочая комиссия приняла 80 протоколов о выдвижении кандидатур в состав 6 избирательных комиссий от избирателей, политических партий и общественных объединений:

- Ленинский район - 1 дополнительный участок, 17 протоколов

- Первомайский район - 4 дополнительных участков, 51 протокол

- Свердловский район - 1 дополнительный участок, 12 протоколов

На 6-внеочередной сессии было решено открыть 27 дополнительных участков. Итого дополнительных участков будет 33.

В зале присутствовали 23 депутата, за проголосовали 23 депутата, против - 0, воздержались - 0.

Депутат Рысбай Аматов предложил увеличить количество дополнительные участков до 50, потому что до выборов будут поступать просьбы об увеличении количества УИКов.

Председатель БГК Канат Музуралиев ответил, что БГК не открывает УИК, а принимает обращение Бишкекской территориальной комиссии и формирует списки кандидатов в составы дополнительных УИК.