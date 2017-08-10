Медики, налоговики и милиция проверят гостевые дома Иссык-Куля

10 августа 2017, 12:58 Комментарии

Санитарная служба, налоговая, правоохранительные органы и местные власти проведут совместный рейд по оценке состояния стихийной торговли и гостевых домов отдыха в Иссык-Кульской области. Такая договоренность была достигнута во время встречи главного санитарного врача КР Олега Горина с мэром Чолпон-Аты Акылом Саралаевым и заместителем акима Иссык-Кульского района Салтанат Мукамбаевой.

Также Горин проинспектировал организации здравоохранения области и отметил, что сейчас в Иссык-Кульской территориальной больнице функционирует всего 15 коек, хотя на время проведения туристического сезона требуется дополнительно еще 25. А здание инфекционного отделения, рассчитанное на 100 коек, находится в аварийном состоянии.