Водитель минивэна ехал на красный — о смертельном ДТП с маршруткой в Бишкеке

10 августа 2017, 13:11 Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. Милиция установила, что водитель Volkswagen Transporter, врезавшийся в маршрутный микроавтобус в жилмассиве "Арча-Бешик", проехал на запрещающий сигнал светофора, сообщили агентству Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Во вторник, 8 августа, примерно в 9.40 минивэн протаранил микроавтобус с маршрута № 202. Погибла 19-летняя девушка, 11 человек пострадали.

"Водитель Volkswagen водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 281 Уголовного кодекса за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств", - сказали в ГУВД.

Ведется следствие.

О самых страшных авариях, участниками которых стали маршрутные микроавтобусы читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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