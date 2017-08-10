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Водитель минивэна ехал на красный — о смертельном ДТП с маршруткой в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442120-ru.html

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Посольство КР: В маршрутке, попавшей в ДТП в РФ, были граждане Узбекистана и Таджикистана

10 августа 2017, 13:11       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. Милиция установила, что водитель Volkswagen Transporter, врезавшийся в маршрутный микроавтобус в жилмассиве "Арча-Бешик", проехал на запрещающий сигнал светофора, сообщили агентству Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Во вторник, 8 августа, примерно в 9.40 минивэн протаранил микроавтобус с маршрута № 202. Погибла 19-летняя девушка, 11 человек пострадали.
"Водитель Volkswagen водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 281 Уголовного кодекса за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств", - сказали в ГУВД.
Ведется следствие.
О самых страшных авариях, участниками которых стали маршрутные микроавтобусы читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>
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