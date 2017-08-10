Модель из КР Амина Юсурова предложила собрать секс-меньшинств и "взорвать их на острове"

10 августа 2017, 13:03 Комментарии

Модель, национальный директор Всемирного конгресса красоты (WBC) в Кыргызстане Амина Юсурова выступила с предложением собрать секс-меньшинств и "взорвать их на острове". Соответствующий текст фешн-активистка опубликовала на своей странице в Фейсбуке [грамматика и стилистика автора поста сохранены – Прим. ред.].

"Пожалуйста люди! Соберите всех людей Нетрадиционной ориентации и взорвите их всех на одном острове! Они портят нам всем статус независимого государства Кыргызской Республики, города Бишкек! Люди которые работали у нас в шоу бизнесе…Я в шоу бизнесе уже 18 лет…всегда меня обманывали, унижали, оскорбляли и пользовались, а потом ещё воровали из студии WBC KG! Ни все конечно…но все же…!И желательно на этот остров переселить…женщин с низкой социальной ответственностью! Вообще было супер их всех там собрать и взорвать! Результат Я думаю заметен! Все эти Ваши скандалы делают именно они! Это просто совет на будущее! Полезного в общество они таким путём Врят ли что принесут! Но это…всего лишь мое личное мнение!" — написала Амина Юсурова.

Напомним, некоторое время назад Юсурова прославилась тем, что призвала "выгнать из страны русских", отреагировав тем самым на ситуацию с Атаем Омурзаковым, которому сотрудники "Аэрофлота" не оказали должного внимания в Москве.

"Русские! Орус дорогу покажем Вам! Укажем и пойдёте! Или Гитлер капут Вам устроить!? Ещё раз где — либо прочту…что — либо о нации пожалеете!", — обратилась к подписчикам, коих у модели 6113 человек, Амина Юсурова.

Отметим, что спецслужбы и правоохранительные органы пока никак не отреагировали на резкие заявления отечественной модели, сделанные в публичном пространстве, которые прямо или косвенно попадают под статью о разжигании межнациональной розни.