Команда из КР заняла II место на XI Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов

10 августа 2017, 12:28 Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. Команда из Кыргызстана "Странник" заняла второе место среди стран СНГ на XI Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов. Данное мероприятия состоялось в Кемеровской области России с 1 по 9 августа 2017 года, сообщает пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

В соревнования приняли участие 35 сборных команд из России и других стран СНГ: Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Таджикистана. Общая численность участников составила около 350 человек. Организаторами выступили Федеральное агентство по недропользованию РФ и Российское геологическое общество.

Целью Олимпиады является воспитания патриотизма, любви к родному краю, бережного отношения к природе и минеральным богатствам.

Юные геологи состязались в следующих видах геологических соревнований: "Геологический маршрут", "Геологический разрез", "Палеонтология", "Минералогия и петрография", "Гидрология", "Радиометрия", "Шлиховое опробование", "Нефть и газ", "Основы техники безопасности", "Организация полевой стоянки", "Геологический отчет", "Описание геологического памятника".

По итогам соревнований кыргызской команде "Странник", состоящей из учеников старших классов средних школ Бишкека, присуждено второе место среди стран СНГ. В общекомандном зачете кыргызстанцы заняли 29 место из 35. Вся необходимая поддержка команде оказана со стороны Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.