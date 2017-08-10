Жалоба кандидата в президенты Темира Сариева будет рассмотрена рабочей группой - ЦИК

10 августа 2017, 12:46 Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. Жалоба кандидата в президенты Темира Сариева о том, что премьер-министр Сооронбай Жээнбеков еще не сложил с себя полномочия, будет рассмотрена рабочей группой и будет дан ответ. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бегматов.

"Мы работаем не по обращениям, а по регламенту и закону. Но по обращению, там ситуация такая: до регистрации заявителя как кандидата, занимающего государственную должность, он вправе продолжить работу. С момента регистрации он должен приостановить выполнение своих государственных полномочий. В законе так говорится, мы строго придерживаемся этих норм", - пояснил Бегматов.

По его словам, в настоящее время по закону оснований для жалобы нет, так как Сооронбай Жээнбеков официально еще не зарегистрирован.

"Он еще не сдал подписи в свою поддержку. Не менее 30 тыс. подписей он должен сдать, он еще не предоставил сертификат о знании государственного языка, мы еще не видели внесения избирательного залога. Он еще не представил эти документы. Только после внесения всего этого пакета документов по закону ЦИК приступит к их рассмотрению и зарегистрирует его как кандидата", - отметил зампредседателя ЦИК.

Напомним, кандидат в президенты Темр Сариев подал жалобу в ЦИК о том, что другой кандидат в президенты, действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, не сложил с себя полномочия.