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Жалоба кандидата в президенты Темира Сариева будет рассмотрена рабочей группой - ЦИК

Источник:
http://kabar.kg/news/zhaloba-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442116-ru.html

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10 августа 2017, 12:46       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. Жалоба кандидата в президенты Темира Сариева о том, что премьер-министр Сооронбай Жээнбеков еще не сложил с себя полномочия, будет рассмотрена рабочей группой и будет дан ответ. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бегматов.
"Мы работаем не по обращениям, а по регламенту и закону. Но по обращению, там ситуация такая: до регистрации заявителя как кандидата, занимающего государственную должность, он вправе продолжить работу. С момента регистрации он должен приостановить выполнение своих государственных полномочий. В законе так говорится, мы строго придерживаемся этих норм", - пояснил Бегматов.
По его словам, в настоящее время по закону оснований для жалобы нет, так как Сооронбай Жээнбеков официально еще не зарегистрирован.
"Он еще не сдал подписи в свою поддержку. Не менее 30 тыс. подписей он должен сдать, он еще не предоставил сертификат о знании государственного языка, мы еще не видели внесения избирательного залога. Он еще не представил эти документы. Только после внесения всего этого пакета документов по закону ЦИК приступит к их рассмотрению и зарегистрирует его как кандидата", - отметил зампредседателя ЦИК.
Напомним, кандидат в президенты Темр Сариев подал жалобу в ЦИК о том, что другой кандидат в президенты, действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, не сложил с себя полномочия.

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