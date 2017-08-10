В 22 городах Кыргызстана реализуются проекты по развитию питьевого водоснабжения

10 августа 2017, 12:38 Комментарии

Вопрос обеспечения питьевой водой населенные пункты Кыргызстана - один из самых важных вопросов. Об этом 10 августа сказал первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиевв ходе мероприятия, посвященного Дню строителя. По его словам, вопрос централизованного питьевого водоснабжения населенных пунктов был внесен в национальную стратегию устойчивого развития Кыргызстана на 2013-2017 годы.

Как сообщил М.Абулгазиев, за последние три года правительство сделало многое в решении важных вопросов в секторе питьевого водоснабжения. В 2016 году правительство утвердило стратегию развития питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов до 2026 года, которая выполняется соответствующими госструктурами и органами МСУ.

В рамках стратегии в 22 городах из 31 города реализуются проекты на 196,2 млн евро по линии Евразийского банка реконструкции и развития, из которых 65% являются грантом, а 35% кредитом.