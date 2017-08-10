В Кыргызстане планировался теракт — боевиков осудили на 15 лет

10 августа 2017, 12:19 Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. Баткенский областной суд вынес приговор в отношении членов международной террористической группировки, сообщает пресс-служба ГКНБ.

В ходе спецоперации сотрудники госкомитета пресекли возможный террористический акт в Кыргызстане. В группировку входили кыргызстанцы, прошедшие боевую подготовку в Сирии и Ираке.

Во время следственных мероприятий по местам жительства задержанных были обнаружены и изъяты вещественные доказательства их преступной деятельности: автомат Калашникова, ручные гранаты, боеприпасы различного калибра, литература террористического и экстремистского содержания, средства связи.

Членов группировки суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 27-168 "Приготовление к разбою", 375 "Наемничество", 241 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов и ВВ", 346 "Незаконное пересечение госграницы", 350 "Подделка, сбыт или использование поддельных документов" и 299 "Возбуждение национальной, расовой, религиозной и иной вражды".

Все они осуждены на сроки от 12 до 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и конфискацией имущества.

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