Где в Бишкеке бесплатно поплавать? Увидев эти фото, вы сбежите с работы

10 августа 2017, 12:30 Комментарии

Муниципальное предприятие "Зеленстрой" провело работы по очистке отстойников двух водоемов. Для обеззараживания дна озер было использовано 11,5 тонны соли и 2 тонны хлористого кальция.

В целях предотвращения несчастных случаев на воде и пресечения правонарушений в парке "Карагачевая роща" сотрудники милиции будут ежедневно патрулировать территорию с 8.00 до 24.00. Кроме того, на озерах выставят посты спасателей, которые будут находиться здесь с 12.00 до 21.00 и продолжат работу до октября текущего года.

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