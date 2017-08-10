Главный санитар страны проинспектировал объекты здравоохранения Иссык-Куля

10 августа 2017, 12:27 Комментарии

Главный санитарный врач Кыргызстана Олег Горин проинспектировал организации здравоохранения Иссык-Кульской области, сообщает пресс-служба Минздрава.

"В настоящее время в инфекционном отделении Иссык-Кульской территориальной больнице функционирует всего 15 коек, тогда как на время проведения туристического сезона требуется дополнительно еще 25", – сказал Горин.

Здание инфекционного отделения, рассчитанное на 100 коек, находится в аварийном состоянии.

"В ходе рабочей поездки Олег Горин встретился с мэром Чолпон-Аты и заместителем акима Иссык-Кульского района, где обсуждены этот и другие вопросы, связанные с усилением мероприятий по успешному завершению туристического сезона. Участники встречи договорились о проведении совместного рейда с представителями местных органов власти, налоговой инспекции, правоохранительных органов и санитарной службы по оценке состояния стихийной торговли и гостевых домов отдыха", – говорится в сообщении.