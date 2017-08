Сооронбай Жээнбеков: Эпос "Манас" – великое наследие кыргызского народа, национальная гордость, вершина кыргызcкого духа

10 августа 2017, 12:37 Комментарии

Эпос "Манас" – великое наследие кыргызского народа, национальная гордость, указатель пути, вершина кыргызского духа. Об этом заявил премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в среду 9 августа, на презентации издания эпоса "Манас" на турецком языке. Презентация состоялась в городе Стамбул.

В презентации приняли участие мэр города Стамбул Кадыр Топбаш, правительственная делегация Кыргызстана, представители кыргызской диаспоры в Турции, научной интеллигенции Турции, жители г. Стамбул.

Презентация началась с тематической фотовыставки и показа короткометражного фильма об эпосе "Манас".

"Я рад, что эпос переведен на турецкий язык. Стамбул – колыбель цивилизаций, и мы горды, что в нашем городе установлен памятник Манасу. Эпос "Манас" — достояние всего тюрксого мира", — подчеркнул мэр города Стамбул Кадыр Топбаш. Он выразил благодарность премьер-министру Кыргызстана за участие в этих знаменательных мероприятиях, которые прошли в рамках рабочего визита Сооронбая Жээнбекова в Турцию.

"Сегодня в городе Стамбул мы открыли памятник Манасу Великодушному, проходит презентация издания эпоса "Манас" на турецком языке. Мы стали свидетелями событий, укрепляющих историко-культурные отношения двух народов. В среде тюркоязычных народов кыргызы могут с гордостью говорить, что внесли в мировую культуру такой вклад, как эпос "Манас" и произведения всемирно известного писателя Чынгыза Айтматова", — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава правительства Кыргызстана напомнил, что в эпосе "Манас" особо говорится о тесной связи в этногенезе тюркоязычных народов. Он был переведен на основные мировые языки, в том числе русский, китайский, английский, французский, японский, фарси и многие другие. А сегодня один из вариантов эпоса "Манас" переведен на турецкий язык.

Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность переводчикам эпоса и руководству города Стамбул за вклад в укрепление кыргызско-турецких отношений и пожелал дальнейшего укрепления братских связей между двумя народами. Премьер-министр обратился и к соотечественникам, находящимся в Турецкой Республике.

"Ваша сплоченность здесь радует нас. Мы знаем, тоска по родине живет в каждом сердце. Пусть памятник Манасу Великодушному, установленный в Стамбуле, станет для вас частичкой родины и памятью о ней. Эпос "Манас" всегда поднимал дух нашего народа!" — заключил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Экземпляр переведенного эпоса был предоставлен турецкой стороне — Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков вручил один экземпляр мэру города Стамбул Кадыр Топбашы, также мэру был передан экземпляр для президента Турции Тайыпа Эрдогана.

Презентация завершилась концертной программой деятелей искусства Кыргызстана и совместным фотографированием.

Справка: На сегодняшний день это первое полностью переведенное на турецкий язык издание эпоса "Манас" по версии сказителя Сагымбая Орозбакова. Примечательно, что книга вышла в свет в год 150-летия легендарного сказителя, юбилей которого отмечается в 2017 году. Работа над переводом завершилась за 8 месяцев. Эпос на турецкий язык перевели Абдрасул Исаков, Бакыт Сагынбеков, Гүлдана Мурзакулова, Мирланбек Нурматов, Нажийе Ата Йылдыз при поддержке доктора Фахри Солак.