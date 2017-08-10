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С.Жээнбеков: Достигнута договоренность о создании кыргызско-китайского фонда развития

Источник:
http://kabar.kg/news/s.zheenbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442108-ru.html

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10 августа 2017, 12:03       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17 /КАБАР/. Глава Правительства Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в эксклюзивном интервью телеканалу КТРК, которое было показано 7 августа 2017 года, рассказал о том, что в перспективе планируется создать аналог Кыргызской-Российского фонда с китайской стороной.
По словам премьер-министра КР, правительство страны пытается решить вопрос обеспечения долгосрочными кредитами с низкой процентной ставкой малый и средний бизнес. "Сейчас мы проводим жесткую работу над дальнейшим устранением препятствий для бизнеса. Особенно - в части экспорта и импорта", - отметил он.
По словам С.Жээнбекова, проведены переговоры с фондом "Великий Шелковый путь" с уставным капиталом в 40 млрд.долл. США о создании фонда, аналогичного Российско-Кыргызскому фонду для развития малого и среднего бизнеса. "И этот вопрос будет решен", - подчеркнул глава Сооронбай Жээнбеков.

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