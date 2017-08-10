Национальная премьера фильма "Саякбай" перенесена на сентябрь

10 августа 2017, 12:04 Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Премьера отечественной киноленты "Саякбай" перенесена на 7 сентября 2017 года. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил режиссер картины Эрнест Абдыжапаров.

Культурное событие было перенесено в связи с участием фильма на 41-м кинофестивале в Монреале. Там показ фильма состоится 24 августа. Ранее сообщалось, что премьера фильма в Кыргызстане состоится 31 августа в День независимости республики.

"Саякбай" – одна из самых ожидаемых картин отечественного кино. Историческая лента повествует о жизни великого манасчы Саякбая Каралаева, которого называли Гомером 20 века. Главную роль сыграл актер Марат Джантелеев. Также в картине снялись Тынара Абдразаева, Галина Кетова, Рахат Божокоева, Элина Абай кызы, Умот Доолотов и другие.

У отечественной киноленты есть шансы стать лауреатом одной из восьми премий в категории полнометражных фильмов на фестивале всемирного масштаба: Гран-При, Специальное гран-при жюри, Лучший режиссер, Лучшая актриса, Лучший актер, Лучший сценарий, Лучший художественный вклад, Награда за инновации.