Один человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП в Баткене

10 августа 2017, 12:07 Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17 /Кабар/. Один человек погиб, еще один попал в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили в Министерстве здравоохранения. Авария произошла 9 августа в селе Ак-Талаа Баткенской области.

Пострадавший госпитализирован в отделение травматологии Баткенской областной больницы. Врачи сообщают, что у него закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма груди и живота.

По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.

МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основными причинами аварий являют – несоблюдение правил дорожного движения.