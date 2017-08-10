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Один человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП в Баткене

Источник:
http://kabar.kg/news/dtp-v-bat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442106-ru.html

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10 августа 2017, 12:07       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17 /Кабар/. Один человек погиб, еще один попал в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили в Министерстве здравоохранения. Авария произошла 9 августа в селе Ак-Талаа Баткенской области.
Пострадавший госпитализирован в отделение травматологии Баткенской областной больницы. Врачи сообщают, что у него закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма груди и живота.
По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.
МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основными причинами аварий являют – несоблюдение правил дорожного движения.

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