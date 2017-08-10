Сессия Бишкекского горкенеша началась без кворума с опозданием в 3 часа

10 августа 2017, 12:02 Комментарии

В здании мэрии 10 августа началась внеочередная сессия Бишкекского городского кенеша. Ожидалось, что на заседании будет рассмотрен вопрос открытия дополнительных избирательных участков. Для кворума необходимо присутствие 23 депутатов. Но сессию все равно начали в 11:58 с участием 22 депутатов. Планировалось, что горкенеш начнет свою работу в 09:00.

По словам председателя Канатбека Музуралиева, скоро приедет депутат Алмаз Кененбаев и будет собран кворум. А пока сессия началась без него.

Чуть позднее пришел депутат Русланбек Жакышов, который стал 23-им депутатом.