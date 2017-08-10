С.Жээнбеков: Эпос "Манас" – великое наследие кыргызского народа, национальная гордость, вершина кыргызcкого духа

10 августа 2017, 12:03 Комментарии

"Эпос "Манас" - великое наследие кыргызского народа, национальная гордость, указатель пути, вершина кыргызского духа", - заявил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 9 августа на презентации издания эпоса "Манас" на турецком языке. Презентация состоялась в городе Стамбул.

В презентации приняли участие мэр города Стамбул Кадыр Топбаш, правительственная делегация Кыргызстана, представители кыргызской диаспоры в Турции, научной интеллигенции Турции, жители Стамбула.

Презентация началась с тематической фотовыставки и показа короткометражного фильма об эпосе "Манас".

"Я рад, что эпос переведен на турецкий язык. Стамбул - колыбель цивилизаций, и мы горды, что в нашем городе установлен памятник Манаса. Эпос "Манас" - достояние всего тюркского мира", - подчеркнул К.Топбаш. Он выразил благодарность С.Жээнбекову за участие в этих знаменательных мероприятиях, которые прошли в рамках его рабочего визита в Турцию.

"Сегодня в городе Стамбул мы открыли памятник Манасу Великодушному, проходит презентация издания эпоса "Манас" на турецком языке. Мы стали свидетелями событий, укрепляющих историко-культурные отношения двух народов. В среде тюркоязычных народов кыргызы могут с гордостью говорить, что внесли в мировую культуру такой вклад, как эпос "Манас", и произведения всемирно известного писателя Чынгыза Айтматова", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Глава правительства Кыргызстана напомнил, что в эпосе "Манас" особо говорится о тесной связи в этногенезе тюркоязычных народов. Он был переведен на основные мировые языки, в том числе русский, китайский, английский, французский, японский, фарси и многие другие. А сегодня один из вариантов эпоса "Манас" переведен на турецкий язык.

С.Жээнбеков выразил благодарность переводчикам эпоса и руководству города Стамбул за вклад в укрепление кыргызско-турецких отношений и пожелал дальнейшего укрепления братских связей между двумя народами.

Кроме того премьер обратился и к соотечественникам, находящимся в Туреции.

"Ваша сплоченность здесь радует нас. Мы знаем, тоска по родине живет в каждом сердце. Пусть памятник Манасу Великодушному, установленный в Стамбуле, станет для вас частичкой родины и памятью о ней. Эпос "Манас" всегда поднимал дух нашего народа!" - заключил С.Жээнбеков.

Экземпляр переведенного эпоса был предоставлен турецкой стороне - премьер-министр вручил один экземпляр мэру города Стамбул Кадыру Топбашы, также мэру был передан экземпляр для президента Турции Реджеп Тайыпа Эрдогана.

Презентация завершилась концертной программой деятелей искусства Кыргызстана и совместным фотографированием.

Справка: На сегодняшний день это первое, полностью переведенное на турецкий язык издание эпоса "Манас" по версии сказителя Сагымбая Орозбакова. Книга вышла в свет в год 150-летия легендарного сказителя, юбилей которого отмечается в 2017 году. Работа над переводом завершилась за 8 месяцев. Эпос на турецкий язык перевели Абдрасул Исаков, Бакыт Сагынбеков, Гүлдана Мурзакулова, Мирланбек Нурматов, Нажийе Ата Йылдыз при поддержке доктора Фахри Солак.