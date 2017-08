Число погибших при землетрясении в Китае увеличилось до 20

10 августа 2017, 11:51 Комментарии

Число погибших в результате землетрясения в китайской провинции Сычуань возросло до 20, передаёт People's Daily China‏.

Кроме того, до 431 увеличилось число пострадавших в результате стихийного бедствия.

Из зоны землетрясения были перемещены более 60 тысяч человек.

#UPDATE: Death toll from Sichuan earthquake has risen to 20 as of 12pm Thur, 431 others injured; more than 60,000 ppl relocated pic.twitter.com/Z2jj8cgihv

- People's Daily,China (@PDChina) 10 августа 2017 г.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в китайской провинции Сычуань 8 августа.