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Число погибших при землетрясении в Китае увеличилось до 20

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364598_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442102-ru.html

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10 августа 2017, 11:51       Комментарии

Число погибших в результате землетрясения в китайской провинции Сычуань возросло до 20, передаёт People's Daily China‏.
Кроме того, до 431 увеличилось число пострадавших в результате стихийного бедствия.
Из зоны землетрясения были перемещены более 60 тысяч человек.
#UPDATE: Death toll from Sichuan earthquake has risen to 20 as of 12pm Thur, 431 others injured; more than 60,000 ppl relocated pic.twitter.com/Z2jj8cgihv
- People's Daily,China (@PDChina) 10 августа 2017 г.
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в китайской провинции Сычуань 8 августа.

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