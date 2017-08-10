Под Алматы разбился учебный самолет: погибли пилот и курсант

10 августа 2017, 12:15 Комментарии

Под Алматы разбился учебный самолет, передает Tengrinews.kz. Погибли два человека.

"По первоначальным данным, сегодня в 9.53 во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно "Технам 2002" упал на удалении двух километров от аэродрома Азем. Два человека погибли - пилот-инструктор и курсант. Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации. Аэродром Азем находится в 43 километрах от Алматы", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

На месте крушения самолета Академии гражданской авиации работают спасатели.

"Нам сообщение поступило в 9.56. На месте работают сотрудники отдела по ЧС и пожарной части № 1 города Каскелен. Погибли два человека", - сообщили в ДЧС Алматинской области.

В настоящее время начато расследование Департаментом расследования происшествий на транспорте Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.