MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и подарками

10 августа 2017, 12:18 Комментарии

Ведущий мобильный оператор поддержал акцию Super Sale в одном из столичных торгово-развлекательных центров - Vefa.

10 и 11 августа c 10.00 до 24.00 многочисленные посетители торгового центра, пришедшие за покупками, смогут получить выгодные бонусы и подарки от MegaCom в Центре продаж и обслуживания.

Пополнив баланс на сумму более 50 сомов, каждый абонент получит подарочные пакеты бесплатных минут и SMS внутри сети. Также для всех желающих стать обладателем уникального номера будет действовать скидка 50% на категории "Золото" и "Серебро".

MegaCom проводит множество крупных акций и интересных конкурсов, радуя новых и уже действующих абонентов. Следите за новостями компании на страницах в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter и Odnoklassniki, а также на официальном сайте megacom.kg

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