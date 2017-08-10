Доллар США: 69.4053 (+0.0653) 
Евро: 81.4298 (-0.4434) 
Золото: 40.77 $/гр (+0.21) 
Серебро: 0.53 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане планировался теракт — боевиков осудили на 15 летВ Кыргызстане планировался теракт — боевиков осудили на 15 летПод Алматы разбился учебный самолет: погибли пилот и курсантПод Алматы разбился учебный самолет: погибли пилот и курсант

MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и подарками

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364602_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442100-ru.html

Похожие новости

Ковры столицы. Бишкекчан радуют новые цветочные клумбы

До 38 градусов — погода в Бишкеке на 8 августа

До 37 градусов — погода в Бишкеке на 7 августа

По Кыргызстану воздух прогреется до 37-39 градусов — прогноз погоды на 1 августа

Уровень образованности и воспитанности наших мигрантов растет и это радует, - глава Госслужбы миграции

10 августа 2017, 12:18       Комментарии

Ведущий мобильный оператор поддержал акцию Super Sale в одном из столичных торгово-развлекательных центров - Vefa.
10 и 11 августа c 10.00 до 24.00 многочисленные посетители торгового центра, пришедшие за покупками, смогут получить выгодные бонусы и подарки от MegaCom в Центре продаж и обслуживания.
Пополнив баланс на сумму более 50 сомов, каждый абонент получит подарочные пакеты бесплатных минут и SMS внутри сети. Также для всех желающих стать обладателем уникального номера будет действовать скидка 50% на категории "Золото" и "Серебро".
MegaCom проводит множество крупных акций и интересных конкурсов, радуя новых и уже действующих абонентов. Следите за новостями компании на страницах в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter и Odnoklassniki, а также на официальном сайте megacom.kg
Будьте в центре мега-событий!

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум