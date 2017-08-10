"Цветочный рай" в Бишкеке: где можно сделать красивое селфи

10 августа 2017, 12:08 Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. В Бишкеке появляется все больше цветочных клумб, сообщила пресс-служба мэрии.

Цветники с яркой и красивой рассадой появились на следующих улицах и перекрестках:

<ul> <li>Ибраимова - Жумабека;</li> <li>Жукеева-Пудовкина - Аалы Токомбаева;</li> <li>Боконбаева - Манаса;</li> <li>улица Ауэзова;</li> <li>площадь Победы со стороны улиц Ибраимова - Фрунзе;</li> <li>Курманджан Датки - Салиевой.</li> </ul>

В посадочных работах задействовано более 100 сотрудников муниципального предприятия "Зеленстрой". Работа в этом направлении продолжается.

Гостей и жителей столицы будут радовать девять сортов однолетних цветов сочных окрасок: хризантема, агератум, сальвия, катарантус, бегония, циния и партулак, гациния, георгины (сорт Веселые ребята). Всего высажено более 50 тысяч ярких цветов.

Кроме того, сотрудники городской службы ежедневно ведут работу по приведению в надлежащее состояние клумб Бишкека.

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