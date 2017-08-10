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"Цветочный рай" в Бишкеке: где можно сделать красивое селфи

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442099-ru.html

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10 августа 2017, 12:08       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. В Бишкеке появляется все больше цветочных клумб, сообщила пресс-служба мэрии.
Цветники с яркой и красивой рассадой появились на следующих улицах и перекрестках:
<ul> <li>Ибраимова - Жумабека;</li> <li>Жукеева-Пудовкина - Аалы Токомбаева;</li> <li>Боконбаева - Манаса;</li> <li>улица Ауэзова;</li> <li>площадь Победы со стороны улиц Ибраимова - Фрунзе;</li> <li>Курманджан Датки - Салиевой.</li> </ul>
В посадочных работах задействовано более 100 сотрудников муниципального предприятия "Зеленстрой". Работа в этом направлении продолжается.
Гостей и жителей столицы будут радовать девять сортов однолетних цветов сочных окрасок: хризантема, агератум, сальвия, катарантус, бегония, циния и партулак, гациния, георгины (сорт Веселые ребята). Всего высажено более 50 тысяч ярких цветов.
Кроме того, сотрудники городской службы ежедневно ведут работу по приведению в надлежащее состояние клумб Бишкека.
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