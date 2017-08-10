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Прокуратура Чуйской области: Учительницу, сообщившую о повесившемся ученике, уволили законно

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/prokur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442098-ru.html

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10 августа 2017, 12:00       Комментарии

Анаркуль Тарпанбаеву, учительницу средней школы села Раздольное Сокулукского района, сообщившую министру образования о повесившемся ученике 7-класса уволили на законных основаниях, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По данным Чуйской облпрокуратуры, законность увольнения стала предметом исследования, как со стороны трудовой инспекции, так и со стороны всех судебных инстанций.
Напомним, накануне, на встрече с журналистами бывший учитель средней школы села Раздольное Сокулукского района Анаркуль Тарпанбаева заявила о незаконном увольнении.
По ее словам, она сообщила министру образования об ученике 7-класса, который повесился 14 февраля 2014 года. Она отметила, что этот факт замалчивался. В качестве причины увольнения указано "несоответствие педагогической этике".
"Верховным судом ее увольнение признано законным. Судебными разбирательствами установлено, что в коллективе указанной школы из-за поведения Тарпанбаевой сложилась конфликтная ситуация, что отрицательно сказывалось на психологическом состоянии детей, так и на обстановке внутри педколлектива школы", – говорится в сообщении Чуйской прокуратуры.
Однако, Тарпанбаева не согласившись с решениями последней судебной инстанции, обратилась в следственные органы с доводом о фальсификации отдельных документов, послуживших основанием для ее увольнения. Следует отметить, что документы, на основании которых принято данное решение, судебными органами исследовались и им дана правовая оценка.
"Проверка по обращению Тарпанбаевой проводилась ОВД Сокулукского района, а впоследствии, в связи с ее многочисленными жалобами о волоките и о необъективной проверке, материал истребован прокуратурой Чуйской области для проведения дополнительной проверки. Автор обращения неоднократно была на приеме у прокурора, и ее доводы учитывались при организации проверки", – пояснили в пресс-службе.
Что касается расследования уголовного дела по факту использования поддельных документов, то оно в настоящее время находится на судебно-почерковедческой экспертизе. Согласно уголовно-процессуальному законодательству, после получения заключения, по делу будет принято окончательное решение.

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