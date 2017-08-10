За 15 минут 2 ДТП: четверо погибли на месте, один из них ребенок

10 августа 2017, 11:28 Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Вчера вечером на Иссык-Куле в течение 15 минут произошли два ДТП, впоследствии которых скончались на месте четыре человека, один из них ребенок семи лет и еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным пресс-службы УВД Иссык-Кульской области, первая авария произошла примерно в 19:45 часов в селе Липенка Джети-Огузского района. Водитель автомобиля марки "Фольксваген Вента" не справился с управлением и при въезде в село врезался в дерево.

"В машине находились водитель и двое детей. Авария произошла по вине водителя. Он ехал на скорости по неасфальтированной щебневой дороге и, не справившись с управлением, врезался в дерево. 50-летний водитель и его 7-летний сын скончались на месте, а еще один 12-летний сын был госпитализирован в тяжелом состоянии в областную больницу", - рассказал руководитель пресс-службы УВД Иссык-кульской области подполковник Сталбек Усубакунов.

Также примерно в 20:00 вечера в селе Сары-Булак Тюпского района произошла еще одна авария, вследствие которой погибли два человека.

"Авария произошла по вине водителей. Автомобиль марки "Фольксваген Пассат" пытался обогнать машину "Хонда Стрим" и задел при этом ее бампер, после чего водители не справились с управлением и слетели с дороги. Оба водителя скончались на месте. В салоне машин кроме них самих никого не было", - сообщил Усубакунов.