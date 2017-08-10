В Оше водители троллейбусов объявили забастовку

10 августа 2017, 11:49 Комментарии

ОШ, 10.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош водители троллейбусов сегодня, 10 августа, объявили забастовку и не вышли на работу. Об этом сообщил один из водителей троллейбуса Рысбек Кадыралиев.

По его словам, бывают случаи, когда нам задерживают зарплату по 2 месяца якобы из-за ремонта троллейбусов. "Какой может быть ремонт новых троллейбусов? Если мы каждый день приносим деньги, почему мы должны ждать зарплату по 2 месяца. Кроме того, мы против того, что ежедневно с каждого рейса выплачиваем по 80 сом не по путёвке, а кому-то в карман. Раньше до 1 июля по путёвке мы платили по 180, сейчас ставку по путёвке подняли до 280 сом, но в путёвку пишут, что мы заплатили 200 сом, а 80 сомов идут неизвестно куда. Каждый день один троллейбус совершает 7 рейсов и в общей сумму за день мы платим 1 тыс 960 сомов, 1 тыс 400 сомов из которых зачисляется в путёвку, а остальные 560 сом не зачисляются", - рассказал он.

"В день в рейс выходит 14 троллейбусов и каждый день то ли в карман кому-то, то ли ещё куда-то идут 7840 сом. У нас есть два кассира, которые работают посменно, и все деньги с 1 июля мы отдаём им как по путевке, так и негласные деньги. Сейчас из-за того, что мы вышли на забастовку, нас пугают и говорят: хотите - работайте, не хотите - оставьте ключи и уходите", - добавил Кадыралиев.

Как сообщил начальник отдела по городскому хозяйству и транспорту при мэрии города Ош Урали Романов, по итогам первого полугодия единственным предприятием, не выполнившим план, стало троллейбусное хозяйство, в связи с чем руководство троллейбусного хозяйства решило поднять план с каждого рейса до 300 сомов. С данным решением не согласились водители и вышли на забастовку.

"Проблему с забастовкой водителей будем решать на месте после ознакомления со всеми претензиями с их стороны. Также будем разбираться с информацией о якобы негласном налоге в 80 сомов с каждого рейса, которая вышла в некоторых СМИ", - добавил он.