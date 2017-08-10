Посольство КР: В маршрутке, попавшей в ДТП в РФ, были граждане Узбекистана и Таджикистана

10 августа 2017, 11:54 Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17 /Кабар/. В маршрутке, которая попала в ДТП в Оренбургской области, были граждане Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщили в Посольстве КР в РФ.

"В микроавтобусе на момент ДТП находились 15 пассажиров, граждане Таджикистана и Узбекистана, и 2 водителей, граждане Кыргызстана. Пассажиры и водители микроавтобуса серьезных повреждений в ДТП не получили, после оказания медицинской помощи все они были отпущены", - рассказали в посольстве.

Как сообщалось, авария произошла 8 августа вечером на 18 километре трассы Нижняя Павловка – Холодные Ключи вблизи поселка Черноречье.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Шевроле Ланос" выехал на полосу встречного движения, и совершила лобовое столкновение с микроавтобусом.

В результате столкновения женщина-водитель и пассажирка автомобиля "Шевроле Ланос" скончались на месте ДТП.