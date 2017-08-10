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Посольство КР: В маршрутке, попавшей в ДТП в РФ, были граждане Узбекистана и Таджикистана

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-stv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442094-ru.html

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10 августа 2017, 11:54       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17 /Кабар/. В маршрутке, которая попала в ДТП в Оренбургской области, были граждане Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщили в Посольстве КР в РФ.
"В микроавтобусе на момент ДТП находились 15 пассажиров, граждане Таджикистана и Узбекистана, и 2 водителей, граждане Кыргызстана. Пассажиры и водители микроавтобуса серьезных повреждений в ДТП не получили, после оказания медицинской помощи все они были отпущены", - рассказали в посольстве.
Как сообщалось, авария произошла 8 августа вечером на 18 километре трассы Нижняя Павловка – Холодные Ключи вблизи поселка Черноречье.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Шевроле Ланос" выехал на полосу встречного движения, и совершила лобовое столкновение с микроавтобусом.
В результате столкновения женщина-водитель и пассажирка автомобиля "Шевроле Ланос" скончались на месте ДТП.

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