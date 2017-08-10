Верховный суд проведет ремонт своего здания, отремонтированного в прошлом году, за 15,4 млн сомов

10 августа 2017, 11:46 Комментарии

Верховный суд объявил тендер на проведение капитального ремонта помещений здания, расположенного на ул. Абдымомунова в Бишкеке. Как сообщается на официальном сайте государственных закупок, суд планирует отремонтировать 1 и 2 этажи, подвал, библиотеку, буфет и архив за 7 млн 758 тыс. 822 сома и провести электроснабжение, цифровую сигнализацию и телефонизацию учреждения - 7 млн 671 тыс. 856 сомов.

Общая сумма лота - 15 млн 430 тыс. 678 сомов.

Срок подачи конкурсных заявок истекает 31 августа.

Верховный суд переехал в новое здание в октябре 2016 года.