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Россия в будущем предоставит Кыргызстану оборудование для обеспечения полетов в сложных метеоусловиях, - замминистра обороны РФ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442092-ru.html

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10 августа 2017, 11:54       Комментарии

Россия в дальнейшем предоставит Кыргызстану новое оборудование для соответствующего обеспечения полетов, в том числе в сложных метеоусловиях. Об этом 10 августа сказал заместитель министра обороны России Александр Фомин на церемонии передачи двух самолетов АН-26 и наземного оборудования, которое необходимо для обеспечения их эксплуатации.
По его словам, Россия всегда уделяла и будет уделять пристальное внимание дальнейшему укреплению сотрудничества между оборонными ведомствами РФ и КР в военной сфере.
"Наши дружественные и союзнические отношения однозначно являются залогом стабильности и мира в регионе Центральной Азии. Кыргызстан всегда может рассчитывать на нашу поддержку. Вооруженные силы должны быть всегда готовы к развитию любого сценария, в том числе и негативного. Замечательно, что мероприятие проходит на авиабазе "Кант", последние годы было много сделано для совершенствования функционирования авиабазы. Теперь здесь будет базироваться и авиационное звено военно-транспортной авиации сил воздушной обороны Кыргызстана. Мы будем совместно оперировать, эксплуатировать аэродром, а наши летчики плечом к плечу будут выполнять боевые задачи", - сказал А.Фомин.
Также замминистра отметил, что вводимые в строй самолеты позволят усилить потенциал и возможности при выполнении транспортно-десантных задач. "Мы продолжим и впредь реализовывать сотрудничество в военной сфере", - сказал он и добавил, что сотрудничество в этой сфере будет продолжено.
"Наши дальнейшие действия мы сосредоточим на совершенствовании инфраструктуры аэродрома. Это в основном будет связано с поставкой нового оборудования, позволяющего обеспечивать полеты", - сказал А.Фомин.

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