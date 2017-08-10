Россия передала Кыргызстану два самолета АН-26

10 августа 2017, 11:40 Комментарии

Сегодня, 10 августа, на территории авиационно-транспортной эскадрильи сил воздушной обороны ВС КР состоялась церемония передачи двух военно-транспортных самолетов АН-26 и ввода в эксплуатацию технико-эксплуатационной части (АТЭЧ).

В своем выступлении начальник Генерального штаба Вооруженных сил КР Райимберди Дуйшенбиев напомнил, что самолеты переданы в рамках двустороннего военного сотрудничества.

"Реализация вопроса поставки авиационной техники стала возможной благодаря высокому уровню сложившихся отношений между нашими странами. Эти самолеты позволят повысить возможности вооруженных сил КР в решении задач, связанных с перевозкой грузов и личного состава, десантирования сил специального назначения. Это лишь часть неоценимой помощи, которая поставлена или планируется еще поставить", - сказал Дуйшенбиев.

В свою очередь заместитель министра обороны РФ Александр Фомин отметил, что Россия и дальше намерена уделять внимание укреплению двустороннего взаимодействия в военной и военно-технических сферах.

"Наши дружеские и союзнические отношения являются залогом стабильности и мира в Центральной Азии. Кыргызстан всегда может рассчитывать на нашу поддержку, и вооруженные силы наших стран всегда должны быть готовы к развитию любого сценария, в том числе негативного", - заявил Фомин.