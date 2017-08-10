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Мужчина утонул в пансионате Жогорку Кенеша на Иссык-Куле

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442089-ru.html

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В Иссык-Кульской области произошло два ДТП. Погиб семилетний ребенок

10 августа 2017, 11:34       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. В пансионате Жогорку Кенеша "Алтын-Куль" на Иссык-Куле утонул 30-летний мужчина, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.
Несчастный случай произошел в среду, 9 августа, в 21.00. Мужчина пошел купаться и утонул.
"К поисковым работам привлекли спасателей чолпон-атинского отделения МЧС. Тело было найдено в 21.50", - говорится в сообщении.
Тело утонувшего передано родственникам.
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