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Ош сегодня остался без троллейбусов — водители устроили забастовку

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442088-ru.html

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10 августа 2017, 11:43       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. В Оше водители троллейбусов не вышли на работу, устроив забастовку, передает региональный корреспондент Sputnik Кыргызстан.
Причина в том, что митингующие недовольны работой Ошского транспортного муниципального управления.
По словам водителей, предприятие у них забирает 80 сомов в виде налогов за каждый маршрут.
Они заранее уведомили мэрию, что в четверг выйдут на митинг.
В Оше курсирует 35 троллейбусов. Горожане платят за проезд по 6 сомов.
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