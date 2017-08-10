Ош сегодня остался без троллейбусов — водители устроили забастовку

10 августа 2017, 11:43 Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. В Оше водители троллейбусов не вышли на работу, устроив забастовку, передает региональный корреспондент Sputnik Кыргызстан.

Причина в том, что митингующие недовольны работой Ошского транспортного муниципального управления.

По словам водителей, предприятие у них забирает 80 сомов в виде налогов за каждый маршрут.

Они заранее уведомили мэрию, что в четверг выйдут на митинг.

В Оше курсирует 35 троллейбусов. Горожане платят за проезд по 6 сомов.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });