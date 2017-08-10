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В Канте будет базироваться военно-транспортное звено ВВС КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442087-ru.html

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В Кыргызстан прибыли два военно-транспортных самолета Ан-26, переданных Россией

10 августа 2017, 11:45       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. На авиабазе ОДКБ "Кант" расположится военно-транспортное звено ВВС Кыргызстана, сообщил на церемонии передачи Россией Кыргызстану двух военно-транспортных самолетов АН-26 заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Он напомнил, что авиабаза является компонентом Сил быстрого реагирования ОДКБ.
"Теперь здесь будет базироваться военно-транспортное звено ВВС Кыргызстана. Мы начнем совместно использовать аэродром, а наши летчики плечом к плечу - выполнять боевые задачи", - сообщил Фомин.
Самолеты переданы российской стороной безвозмездно в рамках договоренности президентов Кыргызстана и России. Для полноценного их функционирования российская сторона разбила еще авиационную технико-эксплуатационную часть (АТЭЧ) на базе "Кант". Она предназначена для проведения ремонтных и регламентных работ, а также для технического обслуживания, восстановительных работ, анализа техсостояния и восстановления летательной техники после аварий, боевых повреждений и т.д.
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