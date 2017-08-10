В Канте будет базироваться военно-транспортное звено ВВС КР

10 августа 2017, 11:45 Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. На авиабазе ОДКБ "Кант" расположится военно-транспортное звено ВВС Кыргызстана, сообщил на церемонии передачи Россией Кыргызстану двух военно-транспортных самолетов АН-26 заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Он напомнил, что авиабаза является компонентом Сил быстрого реагирования ОДКБ.

"Теперь здесь будет базироваться военно-транспортное звено ВВС Кыргызстана. Мы начнем совместно использовать аэродром, а наши летчики плечом к плечу - выполнять боевые задачи", - сообщил Фомин.

Самолеты переданы российской стороной безвозмездно в рамках договоренности президентов Кыргызстана и России. Для полноценного их функционирования российская сторона разбила еще авиационную технико-эксплуатационную часть (АТЭЧ) на базе "Кант". Она предназначена для проведения ремонтных и регламентных работ, а также для технического обслуживания, восстановительных работ, анализа техсостояния и восстановления летательной техники после аварий, боевых повреждений и т.д.

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