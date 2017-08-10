Вывески на избирательных участках в КР написаны с ошибками

10 августа 2017, 11:15 Комментарии

Вывески на избирательных участках Кыргызстана написаны с ошибками. Об этом на своей странице в Facebook написала сотрудница «Интерньюс», журналист Бермет Маликова.

Пользователь указывает, что в словосочетании "Шайлоо участкАСЫ" имеется ошибка. Правильнее будет употребить, согласно правилам кыргызского языка, словосочетание «Шайлоо участоГУ».

«Все растяжки, похоже, придется менять", — заключила Бермет Маликова.

Отметим, на сегодняшний день в Кыргызстане организовано 2,3 тыс. избирательных участков. Выборы президента КР назначены на 15 октября.