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Новости Кыргызстана

В Минтрансе обсудили вопросы незаконного строительства объектов вблизи аэропортовВ Минтрансе обсудили вопросы незаконного строительства объектов вблизи аэропортов

Вывески на избирательных участках в КР написаны с ошибками

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/vyvesk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442086-ru.html

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10 августа 2017, 11:15       Комментарии

Вывески на избирательных участках Кыргызстана написаны с ошибками. Об этом на своей странице в Facebook написала сотрудница «Интерньюс», журналист Бермет Маликова.
Пользователь указывает, что в словосочетании "Шайлоо участкАСЫ" имеется ошибка. Правильнее будет употребить, согласно правилам кыргызского языка, словосочетание «Шайлоо участоГУ».
«Все растяжки, похоже, придется менять", — заключила Бермет Маликова.
Отметим, на сегодняшний день в Кыргызстане организовано 2,3 тыс. избирательных участков. Выборы президента КР назначены на 15 октября.

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