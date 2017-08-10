Доллар США: 69.4053 (+0.0653) 
Евро: 81.4298 (-0.4434) 
Золото: 40.77 $/гр (+0.21) 
Серебро: 0.53 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Министерство обороны России торжественно передало кыргызским военным 2 самолета АН-26Министерство обороны России торжественно передало кыргызским военным 2 самолета АН-26На авиабазе в Канте состоялась церемония передачи двух самолетов Ан-26 Кыргызстану (фото)На авиабазе в Канте состоялась церемония передачи двух самолетов Ан-26 Кыргызстану (фото)

Российские военные самолеты АН-26 переданы Кыргызстану

 

Фотографии: kabar.kg

           

Источник:
http://kabar.kg/news/rossiiski...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442085-ru.html

Похожие новости

Россия передала Кыргызстану два военно-транспортных самолета

Министерство обороны России торжественно передало кыргызским военным 2 самолета АН-26

На авиабазе в Канте состоялась церемония передачи двух самолетов Ан-26 Кыргызстану (фото)

В Подмосковье отец и сын 3 недели насильно удерживали кыргызстанку и 92-летнюю пенсионерку

Похитившую в Калуге чужого ребенка кыргызстанку будут лечить в психбольнице

10 августа 2017, 10:56       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. На территории авиационно-транспортной эскадрильи в/ч 23565 Сил воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызстана сегодня состоялась церемония приема-передачи 2-х самолетов АН-26 и ввода в эксплуатацию авиационной технико-эксплуатационной части (АТЭЧ). Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.
В церемонии приняли участие начальник Генерального штаба ВС Райимберди Дуйшенбиев, представители министерства обороны, Центрального военного округа и авиабазы в г. Кант во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации Александром Фоминым.
Авиационная техника была передана кыргызской стороне в рамках безвозмездной помощи на основе договоренностей между главами двух государств. Помимо поставленной техники и оборудования, Министерство обороны РФ в рамках двустороннего военного сотрудничества обеспечило поставку запасных частей, агрегатов, расходных материалов, учебного и вспомогательного имущества, а также теоретическое, летное обучение и практическую стажировку военнослужащих Сил воздушной обороны ВС КР.
В своем выступлении Дуйшенбиев отметил, что "…реализация вопроса доставки данной авиационной техники стала возможной благодаря высокому уровню сложившихся отношений в военной области между нашими странами… ".
Военно-транспортные самолеты Ан-26 повысят возможности Вооруженных Сил КР в решении задач, связанных с перевозками грузов и личного состава, десантированием подразделений специального назначения при проведении тренировок и специальных операций, ведением воздушной разведки и бомбометанием.
АТЭЧ предназначена для проведения ремонтных и регламентных работ, а также для технического обслуживания, восстановительных работ, анализа техсостояния и восстановления летательной техники после аварий и боевых повреждений и т.д.
В дальнейших планах в рамках военно-технической помощи между Кыргызстаном и Россией - оказание помощи в восстановлении аэродромной инфраструктуры, оснащение необходимым оборудованием и средствами и др.
Глубокие и доверительные отношения между военными ведомствами КР и РФ имеют прочную и долгосрочную перспективу, что подтверждается многолетним двусторонним сотрудничеством, а также совместным участием в различных международных организациях и договорах.
В завершение начальник Генерального штаба ВС КР, поблагодарив Министерство обороны Российской Федерации за оказанное содействие в оснащении Вооруженных Сил Кыргызстана современным вооружением и военной техникой. "Мы и далее продолжим наращивать динамику многовекторного сотрудничества для обеспечения стабильности и безопасности наших государств", - отметил он.
По завершению мероприятия, приглашенные и гости ознакомились с построенными объектами и осмотрели салоны переданных самолетов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум