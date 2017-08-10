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В Минтрансе обсудили вопросы незаконного строительства объектов вблизи аэропортов

Источник:
http://kabar.kg/news/v-mintran...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442084-ru.html

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10 августа 2017, 11:11       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. В Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана 8 августа 2017 года состоялось совещание по обсуждению вопросов по незаконному строительству объектов, расположенных вблизи аэропортов в КР.
Как сообщает пресс-служба Минтранса, совещание прошло с участием заинтересованных государственных местных органов власти и предприятий в рамках распоряжения премьер-министра КР от 20 апреля 2017 года.
В ходе совещания были обсуждены вопросы по незаконному строительству объектов вблизи аэропортов и дальнейшие меры по их устранению и выработки предложений.
По итогам совещания участниками было принято решение о создании рабочей группы с включением в ее состав представителей заинтересованных государственных органов и предприятий для изучения ситуации с выездом на место и дальнейшего проведения инвентаризации (анализа) нормативных правовых актов, генерального плана каждого аэропорта с указанием незаконных застроенных объектов, и по итогам подготовить информацию и предложения (презентацию по каждому аэропорту) в двухмесячный срок.
По итогам проведенной работы будет внесено соответствующее предложение в аппарат Правительства КР.
Напомним, 16 января текущего года вблизи Бишкека произошла авиакатастрофа. Boeing 747-412, летевший маршрутом Гонконг-Бишкек-Стамбул, не смог приземлиться в аэропорту "Манас" и упал в ближайшее село Дача СУ. В результате крушения погибли 39 человек, в том числе 4 члена экипажа.

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