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Растяжки на всех избирательных участках сделали с ошибками

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364586_ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442083-ru.html

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10 августа 2017, 10:51       Комментарии

На всех избирательных участках на кыргызском языке неправильно написали: "Шайлоо участкасы". На такую ошибку указала журналист Бермет Маликова.
"Хотя грамотно, "Шайлоо участоГУ". Все растяжки, похоже, придется менять", - написала журналистка на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
Отметим, выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября, в связи с этим на территории страны на сегодняшний день создано 2,3 тысячи избирательных участков. Общая смета расходов президентских выборов составила 671 млн 502 тыс. сомов. Из них 132 млн сомов предусмотрены на проведение второго тура выборов, если по итогам первого ни один кандидат не наберет более 50% голосов. Если победитель будет определен в ходе первого тура, то деньги вернутся в бюджет. На вознаграждение сотрудников участковых избирательных комиссий предусмотрен 281 млн.
Однако не указывается, сколько потрачено на вывески.

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