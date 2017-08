10.59: чем меня бесят девушки в соцсетях

10 августа 2017, 10:59 Комментарии

Запасайтесь льдом, мороженым, прохладительными напитками, да хоть вентилятор носите с собой, но потерпите один день жары. Надеюсь, синоптики не ошиблись и в пятницу пойдет дождь.

Недавно на Facebook мне задали вопрос: что бы ты сделал, если бы на тебя ополчились все пользователи соцсетей? Я с уверенностью ответил, что такого быть не может. Вот как я, человек почти веселый и почти позитивный, не понравлюсь кому-то? Разве только фейкам.

#worldnexttopmodel #model #missworldnexttopmodel2017 #2017 #lebanon #dbaye #oreent #night #livelovelebanon #ôrēent #armenia #international #missarmenia #topmodel

Публикация от Photographer (@jokerphotography) Авг 7 2017 в 5:47 PDT

А вот представьте, каково девушке, против которой ополчились соцсети? Дело в конкурсе красоты. Подробности, думаю, многие уже знают, пересказывать нет смысла. Модель же высказала свою версию. После этого, по моим наблюдениям, люди разделились на два лагеря - поддерживают и выступают против. Впрочем, здесь нет ничего удивительного. Зато в этой истории появился интересный факт - число подписчиков модели увеличилось на несколько тысяч человек.

Ладно, вернемся к основной теме. Если хочешь понравиться пользователям соцсетей, не стоит выставлять каждые 5 минут свои селфи или фотографии, сделанные на фотосессии лет пять назад, но которые публикуются с периодичностью раз в месяц. Вдобавок не стоит все это сопровождать описаниями, что "все бабы как бабы, а я - королева". У одной знакомой девушки были 2 тысячи подписчиков, из которых в итоге осталось чуть больше 300. Совпадение? Не думаю.

Ни в коем случае не стоит запускать прямой эфир и молчать, пытаясь показать, как ты нарастила ресницы. Можно хотя бы подругу позвать, пусть она говорит за тебя. Если же ее нет дома, то вам необходима новая функция Instagram.

Девушки, не стоит в соцсетях обсуждать, что Айнура вчера гуляла с одним парнем, а сегодня с другим. Может, один из них ее брат или друг. А вот новость про Анджелину Джоли и Бреда Питта почитать стоит. Она хорошая.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Сергей АладьевПотрясающе! Как звучит хит группы Linkin Park на комузе Не стоит пролистывать ленту, когда видите, как комузистки исполняют популярный трек "Numb" группы Linkin Park. Исполнение достойно того, чтобы на видео поставили лайк.

А это конкурс "Мисс Бум Бум". Просто конкурс, и без комментариев. Мне просто нужно было поставить фото для рубрики, иначе бильд-редактор Аза меня ругать будет.

Еще пару советов для девушек. Если мы лайкнули ваше фото и написали комментарий, это не означает, что мы решили "подкатить" к вам. Но это не точно.

Конечно, здесь не описано все то, что может взбесить парней в девушках, если вы общаетесь в соцсетях. Но мои варианты тоже имеют право на существование. Если у вас есть другие варианты, пишите в комментариях.

Теперь для автолюбителей. Очень полезно узнавать цены на ГСМ через соцсети или у нас в рубрике.

Бензин марки Аи-92 стоит на заправках "Газпрома" 38,60 сома, Аи-95 - 41,20, а литр дизельного топлива обойдется водителям в 36,60 сома. Автомобильный газ отпускается по 20,60.

Курс доллара. Обменки покупают доллар по 69,20 сома, а продают по 69,49.

Вот и все.

В стране 10.59.

С уважением Азамат Аралбаев

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });