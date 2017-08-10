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Россия передала Кыргызстану два военно-транспортных самолета

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442081-ru.html

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10 августа 2017, 11:04       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. В Канте состоялась церемония передачи Россией Кыргызстану двух военно-транспортных самолетов АН-26 и авиационной технико-эксплуатационной части (АТЭЧ).
пресс-служба Генштаба ВС КРВ Канте состоялась церемония передачи Россией Кыргызстану двух военно-транспортных самолетов АН-26 и авиационной технико-эксплуатационной части (АТЭЧ) Как напомнил начальник Генерального штаба Вооруженных сил КР Раимберди Дуйшенбиев, техника передана российской стороной безвозмездно в рамках договоренности президентов двух стран. Для полноценного функционирования самолетов российская сторона еще построила АТЭЧ на базе "Кант".
"Эти самолеты повысят возможности Вооруженных сил КР в решении задач, связанных с перевозкой грузов и личного состава, десантирования сил специального назначения. Это лишь часть неоценимой помощи. Будут еще поставки", - сказал глава Генштаба.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин заметил, что РФ будет и дальше уделять внимание укреплению взаимодействия в военной и военно-технической сферах.
"Наши дружеские и союзнические отношения являются залогом стабильности и мира в Центральной Азии. Кыргызстан всегда может рассчитать на нашу поддержку, вооруженные силы наших стран всегда должны быть готовы к развитию любого сценария, в том числе негативного", - сказал Фомин.
Ан-26 - военно-транспортный самолет, которым управляет экипаж из шести человек. Грузоподъемность достигает 5,5 тонны. Максимальная скорость - 540 километров в час, дальность - 1 100 километров. Может использоваться для транспортировки бомб.
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