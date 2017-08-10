Денис Бердаков: Тандем четверки с Сариевым может не состояться

10 августа 2017, 10:47 Комментарии

Камчыбек Ташиев, Ахматбек Кельдибеков, Адахан Мадумаров и Бакыт Торобаев заявили о создании нового политического объединения в минувшее воскресенье, 6 августа. Четверка заявила о намерении выдвинуть единого кандидата на предстоящих президентских выборах.

"По моим данным, четверка объединилась для того, чтобы продать свои голоса оптом — это выгоднее, — прокомментировал объединение политолог Денис Бердаков. – К тому же, они понимают, что любого из них (Келдибекова и Ташиева) могут в любой момент снять с предвыборной гонки, а электорат у них какой-то есть. Объединившись в один блок, они могут продавать голоса блочно, а выдвинуть того кандидата, на ком нет официальной судимости или уголовного дела. Под эти критерии подходит Бакыт Торобоева. При этом, он самый богатый из четверки, у него есть парламентская партия. Ни у Ташиева, ни у Келдибекова, не говоря уже о Мадумарове, и близко нет такого".

Между тем, четверка заявила о том, что готова к расширению и открыта к слиянию с другими политическими силами. Открыто о переговорах на этот счет заявил кандидат в президенты Темир Сариев.

"Переговоры велись со многими политическими лидерами. Но в разных вариантах новое политобъединение что-то не устраивало. Темир Сариев, в принципе, готов к объединению. Но на каких условиях? Главное во всем этом — условия договоренности, потому что в четверке у того же Бакыта Торобаева, на самом деле, гораздо более мощная партийная сеть. То есть у него есть действующая парламентская фракция, а у Темира Сариева ее нет", — подчеркнул политолог.

По его мнению, четверка на тему создания тандема с Сариевым не распространяется по причине того, что решение еще не принято. И все будет зависеть от того, сможет ли лидер партии "Ак Шумкар" подтвердить сведения о поддержке Кремля, о которой открыто заявляет его команда.

"Если он в ближайшую неделю подтверждает эту информацию, то Бакыт Торобаев и вся его сеть дают ему частичную поддержку юга. Главный вопрос в этом. Если он не сможет это доказать, четверка вместе с Торобаевым помашет ему ручкой. И, скорее всего, единым кандидатом от нового политического союза станет Бакыт Торобаев. Вот и вся политическая интрига в ближайшие несколько дней", — сказал Бердаков.

Он отметил, что в этом году российские политические силы, по его данным, не оказывают четкой поддержки какому-то кандидату.

"В России говорят: определяйтесь сами, кто у вас главный. При этом нельзя сказать, что заявления команды Сариева пустые. В России много политических сил — это олигархи, группы министерств, и у каждого из наших политиков там есть друзья, знакомые, которые поддерживают их. Но не нужно путать их со всей Россией. Что касается Владимира Путина, то, как мы помним, он открыто никогда никого не поддерживает", — проинформировал эксперт.

Однако даже при поддержке Сариева четверкой говорить о его победе на выборах не приходится. Максимум — он сможет пройти третьим во второй тур, где встретится с Бабановым и Жээнбековым, но все равно проиграет, считает Бердаков.