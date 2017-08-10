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10.59: чем меня бесят девушки в соцсетях10.59: чем меня бесят девушки в соцсетяхРоссийские военные самолеты АН-26 переданы КыргызстануРоссийские военные самолеты АН-26 переданы Кыргызстану

Министерство обороны России торжественно передало кыргызским военным 2 самолета АН-26

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/minist...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442079-ru.html

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10 августа 2017, 10:58       Комментарии

Сегодня Министерство обороны России торжественно передало кыргызским военным 2 самолета АН-26, сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил КР.
В церемонии приняли участие начальник Генштаба ВС генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев, представители Минобороны, Центрального военного округа и авиабазы в Канте во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации генералом – лейтенантом Александром Фоминым.
"Авиационная техника передана кыргызской стороне в рамках безвозмездной помощи на основе договоренностей между главами двух государств. Помимо поставленной техники и оборудования, Министерство обороны РФ в рамках двустороннего военного сотрудничества обеспечило поставку запасных частей, агрегатов, расходных материалов, учебного и вспомогательного имущества, а также теоретическое, летное обучение и практическую стажировку военнослужащих Сил воздушной обороны ВС КР", – говорится в сообщении.

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