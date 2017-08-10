ГКНБ: Осуждены члены Международной террористической организации

10 августа 2017, 10:26 Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. Решением коллегии Баткенского областного суда вынесено решение в отношении членов МТО (Международной террористической организации) "ИГ" (Исламское государство) "М.Т.Т.", "С.К.М." и "Р.А.М.", ранее задержанных органами ГКНБ.

Так, члены МТО признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.27-168 ("Приготовление к разбою"), ст.375 ("Наемничество"), ст.241 ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов и ВВ"), ст. 346 ("Незаконное пересечение госграницы"), ст.350 ("Подделка, сбыт или использование поддельных документов") и ст.299 ("Возбуждение национальной, расовой, религиозной и иной вражды") и осуждены с конфискацией имущества на сроки от 12 до 15 лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима.

В ходе контртеррористических мероприятий, проведенных органами ГКНБ КР, была пресечена подрывная деятельность террористической группы МТО на территории Кыргызстана. В состав данной группировки входили граждане КР "М.Т.Т.", "С.К.М." и "Р.А.М.", прошедшие боевую подготовку в Сирии и Ираке и переброшенные в Кыргызстан для организации и совершения террористических актов в отношении мирных граждан.

В ходе следственных мероприятий по местам жительства задержанных членов МТО были обнаружены и изъяты вещественные доказательства их преступной деятельности: автомат "Калашникова", ручные гранаты, боеприпасы различного калибра, литература террористического и экстремистского содержания, средства связи.