Доллар США: 69.4053 (+0.0653) 
Евро: 81.4298 (-0.4434) 
Золото: 40.77 $/гр (+0.21) 
Серебро: 0.53 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Число пострадавших при землетрясении в Китае достигло 343 человекЧисло пострадавших при землетрясении в Китае достигло 343 человекВ Октябрьском районе прошло заседание штаба по содействию проведению президентских выборовВ Октябрьском районе прошло заседание штаба по содействию проведению президентских выборов

ГКНБ: Осуждены члены Международной террористической организации

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/gknb-osuz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442078-ru.html

Похожие новости

Вердикт вынесен: кыргызстанцы - члены МТО осуждены на сроки от 12 до 15 лет

Международная конференция по сотрудничеству в Центральной Азии состоится в Ташкенте

В Бишкеке 23-25 августа пройдет международный форум по сохранению снежного барса (программа мероприятий)

ГСИН предлагает разрешить СМИ проводить интервью с осужденными и выплачивать пособия по беременности и родам осужденным женщинам

В Бишкеке пройдет V международный форум "Антиконтрафакт-2017"

10 августа 2017, 10:26       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. Решением коллегии Баткенского областного суда вынесено решение в отношении членов МТО (Международной террористической организации) "ИГ" (Исламское государство) "М.Т.Т.", "С.К.М." и "Р.А.М.", ранее задержанных органами ГКНБ.
Так, члены МТО признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.27-168 ("Приготовление к разбою"), ст.375 ("Наемничество"), ст.241 ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов и ВВ"), ст. 346 ("Незаконное пересечение госграницы"), ст.350 ("Подделка, сбыт или использование поддельных документов") и ст.299 ("Возбуждение национальной, расовой, религиозной и иной вражды") и осуждены с конфискацией имущества на сроки от 12 до 15 лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима.
В ходе контртеррористических мероприятий, проведенных органами ГКНБ КР, была пресечена подрывная деятельность террористической группы МТО на территории Кыргызстана. В состав данной группировки входили граждане КР "М.Т.Т.", "С.К.М." и "Р.А.М.", прошедшие боевую подготовку в Сирии и Ираке и переброшенные в Кыргызстан для организации и совершения террористических актов в отношении мирных граждан.
В ходе следственных мероприятий по местам жительства задержанных членов МТО были обнаружены и изъяты вещественные доказательства их преступной деятельности: автомат "Калашникова", ручные гранаты, боеприпасы различного калибра, литература террористического и экстремистского содержания, средства связи.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум