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Число пострадавших при землетрясении в Китае достигло 343 человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/chislo-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442077-ru.html

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10 августа 2017, 10:30       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. Число пострадавших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего во вторник в китайской провинции Сычуань, возросло до 343 человек, сообщило Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о 19 погибших и 263 пострадавших.
"По состоянию на 22.10 среды в результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу погибли 19 человек, еще 343 человека пострадали", —говорится в сводке телеканала.
Уточняется, что 13 человек получили тяжелые ранения, состояние двоих оценивается как критическое.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда составила 7. После этого было зафиксировано более тысячи афтершоков.
Источник РИА Новости

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