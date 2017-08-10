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В Октябрьском районе прошло заседание штаба по содействию проведению президентских выборов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442076-ru.html

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10 августа 2017, 10:25       Комментарии

В муниципальной администрации Октябрьского административного района состоялось третье заседание штаба по оказанию содействия Бишкекской территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям в решении организационных, материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Совещание штаба прошло под председательством главы Октябрьского административного района Нурбека Курманбекова. Также в мероприятии приняли участие председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов, заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев, руководители городских, районных служб и структурных подразделений.
Заместитель акима Татьяна Кузнецова проинформировала присутствующих о состоянии готовности и закреплении служб за участковыми избирательными комиссиями.
Основной задачей штаба является своевременное оказание содействия БТИК в решении организационных вопросов и материально-технического обеспечения участковых избирательных комиссий в целях создания условий для надлежащего проведения выборов президента 15 октября 2017 года.

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