В Октябрьском районе прошло заседание штаба по содействию проведению президентских выборов

10 августа 2017, 10:25 Комментарии

В муниципальной администрации Октябрьского административного района состоялось третье заседание штаба по оказанию содействия Бишкекской территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям в решении организационных, материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов президента. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Совещание штаба прошло под председательством главы Октябрьского административного района Нурбека Курманбекова. Также в мероприятии приняли участие председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов, заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев, руководители городских, районных служб и структурных подразделений.

Заместитель акима Татьяна Кузнецова проинформировала присутствующих о состоянии готовности и закреплении служб за участковыми избирательными комиссиями.

Основной задачей штаба является своевременное оказание содействия БТИК в решении организационных вопросов и материально-технического обеспечения участковых избирательных комиссий в целях создания условий для надлежащего проведения выборов президента 15 октября 2017 года.