На цветочных клумбах столицы создаются новые композиции (фото)

10 августа 2017, 10:36 Комментарии

На цветочных клумбах столицы создаются новые композиции. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека со ссылкой на муниципальное предприятие "Зеленстрой".

Цветники с яркой и красивой цветочной рассадой появились на пересечениях улиц Ибраимова- Жумабека, Жукеева-Пудовкина-Аалы Токомбаева, Боконбаева-Манаса, на улице Ауэзова, на площади Победы со стороны улиц Ибраимова-Фрунзе, а также на Курманжан Датка-Салиева. В посадочных работах задействованы более 100 сотрудников "Зеленстроя". Работа в этом направлении продолжается.

На цветочных клумбах высажены 9 сортов однолетних цветов сочных окрасок: хризантема, агератум, сальвия, катарантус, бегония, циния и портулак, гациния, георгины (сорт веселые ребята). Всего высажены более 50 тыс. ярких цветов.

Сотрудники городской службы ежедневно проводят работы по приведению в надлежащее состояние клумб Бишкека.

Мэрия просит гостей и жителей столицы уважительно относиться к труду городских служб и сообщать о фактах правонарушений в правоохранительные органы.