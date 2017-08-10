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Арабская авиакомпания ввела дресс-код для пассажиров

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364576_ar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442072-ru.html

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10 августа 2017, 10:20       Комментарии

Флагманская авиакомпания Саудовской Аравии Saudia Airlines объявила о введении дресс-кода для пассажиров. Как пишет Лента.ру, новые правила опубликованы на сайте перевозчика.
Путешественникам запретили появляться на бортах лайнеров Saudia Airlines в одежде, которая может вызвать дискомфорт или оскорбить их попутчиков. Женщины должны носить наряды, закрывающие руки и ноги. Кроме того, их одежда не должна быть слишком прозрачной или обтягивающей. Пассажирам мужского пола нельзя надевать шорты.
Как отмечает BBC News, Saudia Airlines оставляет за собой право отказывать в перелете и снимать с рейсов туристов, не соблюдающих дресс-код.
Ряд пользователей Twitter негативно отреагировали на данные меры. Один микроблогер задался вопросом, как Саудовская Аравия может одновременно привлекать в страну зарубежных гостей и при этом указывать, как им следует одеваться.
Другой пользователь поинтересовался, будет ли такой же дресс-код введен для бортпроводниц. "Стюардессам придется ходить в абайе (традиционное арабское женское платье. - Прим. "Ленты.ру")?" - написал он.
В Саудовской Аравии женщины обязаны носить хиджаб. За соблюдением этого правила следит религиозная полиция.

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