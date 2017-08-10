Доллар США: 69.4053 (+0.0653) 
Евро: 81.4298 (-0.4434) 
Золото: 40.77 $/гр (+0.21) 
Серебро: 0.53 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Число пострадавших при землетрясении в Китае достигло 343 человекЧисло пострадавших при землетрясении в Китае достигло 343 человекВ Октябрьском районе прошло заседание штаба по содействию проведению президентских выборовВ Октябрьском районе прошло заседание штаба по содействию проведению президентских выборов

Ковры столицы. Бишкекчан радуют новые цветочные клумбы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364590_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442071-ru.html

Похожие новости

На цветочных клумбах столицы создаются новые композиции (фото)

В Бишкеке создают новые цветочные клумбы

Бишкекчане Иван и Людмила Лензины сыграли золотую свадьбу

Бишкекчане приняли участие в акции "Отдых вместе с книгой"

До 38 градусов — погода в Бишкеке на 8 августа

10 августа 2017, 10:26       Комментарии

Сотрудники МП "Зеленстрой" создают новые цветочные клумбы. Цветники с яркой и красивой цветочной рассадой появились на улицах Ибраимова-Жумабека, Жукеева-Пудовкина-А.Токомбаева, Боконбаева-Манаса, на улице Ауэзова, на площади Победы со стороны улиц Ибраимова-Фрунзе, а также на ул. Алматинской - Салиевой. В посадочных работах задействованы более сотни сотрудников муниципального предприятия.
Гостей и жителей столицы на новых цветочных оазисах будут радовать девять сортов однолетних цветов сочных окрасок: хризантема, агератум, сальвия, катарантус, бегония, циния и партулак, гациния, георгины (сорт "Веселые ребята"). Всего в почву высажено более 50 тысяч ярких цветов.
Кроме того, сотрудниками городской службы ежедневно проводятся работы по приведению в надлежащее состояние клумбы Бишкека.
Мэрия просит гостей и жителей столицы уважительно относиться к трепетному труду городских служб и сообщать о фактах правонарушений в милицию.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум