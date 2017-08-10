В Иссык-Кульской области произошло два ДТП. Погиб семилетний ребенок

10 августа 2017, 10:34 Комментарии

9 августа при въезде в село Липенка Джети-Огузского района Иссык-Кульской области произошло ДТП, в результате которого погибли водитель и его сын. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля марки "Фольксваген Вента" не справился с управлением. В результате чего машина выехала на обочину, где врезалась в дерево.

"На месте происшествия от полученных травм скончались 50-летний водитель и его семилетний сын. Еще один ребенок 12-ти лет, тоже сын водителя, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу города Каракола", - рассказал руководитель пресс-службы УВД Иссык-кульской области Сталбек Усубакунов.

Кроме того, он отметил, что это не единственное ДТП за 9 августа. В тот же день в Тюпском районе произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. В село Сары-Булак столкнулись два автомобиля - "Хонда Стрим" и "Фольксваген Пассат". По предварительной информации, там также были жертвы.