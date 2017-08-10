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В Подмосковье отец и сын 3 недели насильно удерживали кыргызстанку и 92-летнюю пенсионеркуВ Подмосковье отец и сын 3 недели насильно удерживали кыргызстанку и 92-летнюю пенсионеркуОтец с сыном погибли в ДТП на Иссык-Куле — авто врезалось в деревоОтец с сыном погибли в ДТП на Иссык-Куле — авто врезалось в дерево

В Иссык-Кульской области произошло два ДТП. Погиб семилетний ребенок

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364588_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442070-ru.html

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10 августа 2017, 10:34       Комментарии

9 августа при въезде в село Липенка Джети-Огузского района Иссык-Кульской области произошло ДТП, в результате которого погибли водитель и его сын. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля марки "Фольксваген Вента" не справился с управлением. В результате чего машина выехала на обочину, где врезалась в дерево.
"На месте происшествия от полученных травм скончались 50-летний водитель и его семилетний сын. Еще один ребенок 12-ти лет, тоже сын водителя, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу города Каракола", - рассказал руководитель пресс-службы УВД Иссык-кульской области Сталбек Усубакунов.
Кроме того, он отметил, что это не единственное ДТП за 9 августа. В тот же день в Тюпском районе произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. В село Сары-Булак столкнулись два автомобиля - "Хонда Стрим" и "Фольксваген Пассат". По предварительной информации, там также были жертвы.

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